Akademisyeni 2,5 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli daha tutuklandı - Haberler
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Akademisyeni 2,5 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli daha tutuklandı

AA, Cihan Demirci - Güncel
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Edirne'de bir akademisyenin telefonla dolandırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iki şüpheli daha tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir akademisyenin telefonla dolandırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iki şüpheli daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir akademisyenin dolandırılması kapsamında yürüttüğü soruşturma kapsamında M.G, U.G, H.G, Y.S, C.A, O.B. ve Z.D'yi gözaltına alındı.

Şüpheliler Z.D, M.G, C.A. savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen zanlılardan H.G. ve O.B., "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Dosyada tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

Olay

Edirne'de geçtiğimiz ekim ayında bir akademisyen kendisini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle 2 milyon 550 bin lirasını tanımadığı kişilere elden ve banka hesabı aracılığıyla teslim etmiş, dolandırıldığını anlayınca şikayetçi olmuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında tespit edilen şüphelilerden B.E, H.B.A, O.Ş. ve R.F. tutuklanmıştı.

Akademisyeni 2,5 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli daha tutuklandı

Akademisyeni 2,5 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli daha tutuklandı

Akademisyeni 2,5 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli daha tutuklandı

Akademisyeni 2,5 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli daha tutuklandı

Akademisyeni 2,5 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli daha tutuklandı

AA / Cihan Demirci - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Edirne, Güncel, Haberler

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