Edirne'de AK Parti heyeti esnaf ve kurumları ziyaret etti AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İl Başkanı Belgin İba, salgın sürecinde kentte hizmetlerini sürdüren esnaf ve kurumları ziyaret etti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İl Başkanı Belgin İba, salgın sürecinde kentte hizmetlerini sürdüren esnaf ve kurumları ziyaret etti.

Aksal, İba, Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan ve Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce,normalleşme süreci kapsamında üretime aralıksız devam eden iş yerlerini ziyaret ederek ülke ekonomisine katkılarından dolayı çalışanlara teşekkür etti.

İba, yaptığı açıklamada, bayram sonrası esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini, kademeli olarak ziyaretlerin devam edeceğini söyledi.

AK Parti ailesi olarak vatandaşların yanında olmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan İba, "Biz hiçbir zaman milletimize sadece seçimden seçime giden bir parti olmadık. Edirne'de başlatmış olduğumuz gönül seferberliği ile esnaf, iş insanı, mahalle, ilçe ve köylerimizi ziyaret ederek hemşehrilerimiz ile bir araya gelmeye devam edeceğiz." dedi.

Aksal ve İba, Çalışma ve İş Kurumu Edirne İl Müdürü Şengül Çildam, AFAD İl Müdürü Ali Altındal, Edirne 112 Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, Edirne Serhat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Sakarya ve Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Öyküm Okuklu'yu da ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kaynak: AA