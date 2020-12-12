Edirne'de aile sağlığı merkezleri ile iş yerlerini soyan şüpheli tutuklandı
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Edirne'de aile sağlığı merkezleri ile iş yerlerini soyan şüpheli tutuklandı

12.12.2020 17:49 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:53
Edirne'de aile sağlığı merkezleri ile iş yerlerini soyan şüpheli tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 2 aile sağlığı merkezi ile 1 iş merkezindeki 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen E.G. polis tarafından yakalandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 2 aile sağlığı merkezi ile 1 iş merkezindeki 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen E.G. polis tarafından yakalandı. Hakkında 'uyuşturucu satın almak' suçundan arama kaydı olduğu belirlenen şüpheli, tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, art arda yaşanan hırsızlık olaylarının ardından, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden park halindeki araçtan akü, Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki Ali Paşa İş Merkezi'nde bulunan 3 iş yerinden 7 dizüstü bilgisayar, 1 fotoğraf makinesi ve 580 TL, 2 aile sağlığı merkezinden de 2 bilgisayar ve 1 cep telefonu çalan şüphelinin E.G. olduğunu belirledi. E.G., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

E.G. hakkında 'kullanmak amacıyla uyuşturucu satın almak' suçundan yakalama kararı olduğu tespit edildi. E.G.'nin aile sağlığı merkezlerinden çaldığı bilgisayarlar bulunarak, kurum görevlilerine teslim edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

   


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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