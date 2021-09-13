- Edirne'de Ahilik Haftası kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

EDİRNE - Edirne'de Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında bir araya gelen esnaf temsilcileri, bando eşliğinde esnafı selamlayarak ahilik haftasına davet etti. Bando takımını gören birçok esnaf ve vatandaş, bu renkli görüntüleri telefonlarına kaydetti.

Edirne'de 13-19 Eylül 2021 tarihleri arasında kutlanacak olan Ahilik Haftası etkinlikleri renkli görüntülerle başladı. 25 Kasım Stadyumu önünde bir araya gelen esnaf temsilcileri, bando takımı eşliğinde esnafı selamlayarak yürüyüş ve ahilik haftasına davet gerçekleştirdi. Bando takımı, esnaf ve vatandaşlardan büyük alkış aldı. Yürüyüşün gerçekleştiği cadde boyunca toplanan vatandaşlar, cep telefonlarının kameraları ile bu anları kaydetti.

Edirne'de Ahilik Haftası kutlamaları 19 Eylül'e kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.