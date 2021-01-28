Edirne'de afet ve acil durum toplanma alanları belirlendi
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Edirne'de afet ve acil durum toplanma alanları belirlendi

28.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:36
Edirne'de afet ve acil durum toplanma alanları belirlendi

Edirne'de afet ve acil durum toplanma alanları belirlendi.

Edirne'de afet ve acil durum toplanma alanları belirlendi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, yaptığı yazılı açıklamada, AFAD İl Müdürlüğü ekipleriyle afet ve acil durum toplanma alanları belirleyerek harita hazırladıklarını belirtti.

Alanların bulunduğu mahalle bazlı haritaları 24 mahalle muhtarına teslim ettiklerini ifade eden Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Edirne'mizde şu an 19 toplanma alanı var. Bu alanları mahalle bazında gösteren haritaları tüm mahalle muhtarlarımıza verdik. O mahalledeki acil deprem alanlarını gösteren haritaları halkımızın görebileceği noktalara da koyacağız.

Halkımızın acil toplanma alanlarını bilsinler, Afet durumunda da bu alanlarda toplansınlar. Türkiye bir deprem bölgesi. Biz önlemlerimizi alırsak, böyle bir doğal afette halkımız da zarar görmez. Önemli olan halkımızın bilinçlenmesi ve depremle yaşamayı öğrenmemizdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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