AFAD, yolda kalan tır sürücülerine kumanya dağıttı
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AFAD, yolda kalan tır sürücülerine kumanya dağıttı

14.02.2021 17:21 | Son Güncelleme: 14.02.2021 18:22

Edirne'de AFAD ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle sınırda bekleyen tır sürücülerine kumanya yardımı yaptı.

Edirne'de AFAD ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle sınırda bekleyen tır sürücülerine kumanya yardımı yaptı.

Balkanlar'da yoğun olarak devam eden kar yağışı nedeniyle Yunanistan İpsala'dan giriş yapacak tırların geçişine izin verilmiyor.

Kipi Sınır Kapısı'nın "yoğun kar" nedeniyle geçişlere durdurulması nedeniyle, bu sınır kapısının karşısındaki İpsala Hudut Kapısı'nda tır kuyrukları oluştu.

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da yine olumsuz hava şartlarına bağlı olarak tır kuyrukları meydana geldi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla AFAD ekipleri, her iki sınır kapısında bekleyen tır sürücülerine kumanya ikramında bulundu.

Sürücüler yapılan ikram nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

Salgınla mücadele devam ediyor

Öte yandan kentte salgının yayılımını durdurmak için filyasyon ekipleri, çetin kış şartlarında görev yapmaya devam ediyor.

Ekipler köylerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD, yolda kalan tır sürücülerine kumanya dağıttı
AFAD, yolda kalan tır sürücülerine kumanya dağıttı
AFAD, yolda kalan tır sürücülerine kumanya dağıttı
AFAD, yolda kalan tır sürücülerine kumanya dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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