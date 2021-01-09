Edirne'de AFAD, engelli çifte tekerlekli sandalye hediye etti
09.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:00
Edirne'de AFAD, köyde yaşayan engelli çifte tekerlekli sandalye hediye etti.
Edirne'de AFAD, köyde yaşayan engelli çifte tekerlekli sandalye hediye etti.
Sazlıdere köyünde yaşayan engelli Aziz ve Remziye Çelik'in yakınları AFAD'a ulaşarak çiftin tekerlekli sandalye talebini iletti.
AFAD ekipleri tekerlekli sandalyeleri Çelik çiftinin evine götürdü.
Aziz ve Remziye Çelik çifti, AFAD ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci