AFAD ekipleri taşkında mahsur kalan 3 köpek yavrusunu kurtardı
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AFAD ekipleri taşkında mahsur kalan 3 köpek yavrusunu kurtardı

15.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:33

Edirne'de, Tunca Nehri'nin taşması sonucu mahsur kalan sokak hayvanlarının kurtarılması için çalışma yapan AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince 3 köpek yavrusu kurtarıldı.

Edirne'de, Tunca Nehri'nin taşması sonucu mahsur kalan sokak hayvanlarının kurtarılması için çalışma yapan AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince 3 köpek yavrusu kurtarıldı.

Kentte hafta başında etkili olan yağışların ardından Tunca Nehri, Sarayiçi Adası'nda yatağından çıkarak taştı.

Adanın suyla dolması nedeniyle, bölgede yaşayan sokak hayvanları mahsur kaldı.

Hafta boyunca çok sayıda sokak hayvanının kurtarılmasını sağlayan AFAD ekipleri, bugün de botlarla gittikleri bölgeden 3 köpek yavrusunu kurtararak güvenli alana taşıdı.

AFAD ekipleri taşkında mahsur kalan 3 köpek yavrusunu kurtardı
AFAD ekipleri taşkında mahsur kalan 3 köpek yavrusunu kurtardı
AFAD ekipleri taşkında mahsur kalan 3 köpek yavrusunu kurtardı
AFAD ekipleri taşkında mahsur kalan 3 köpek yavrusunu kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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