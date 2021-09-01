Edirne'de adli yıl törenle açıldı

Edirne'de yeni adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne'de yeni adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, törende yaptığı konuşmada, Edirne gibi kıymetli bir ilde görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yargı olarak temel amaçlarının vatandaşlara kusursuz bir adalet hizmeti sağlamak, adalete olan güveni daha da yükseltmek ve kamu vicdanını tatmin etmek olduğunu vurgulayan Çakmak, bu amaç doğrultusunda tüm yargı çalışanlarının özveriyle görevlerini yerine getirdiğini söyledi.

FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelenin aynı kararlılıkla devam edeceğini anlatan Çakmak, koronavirüs salgınına rağmen Edirne Adliyesi olarak tüm önlemleri alarak çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Çakmak, yeni adli yılın tüm yargı çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.

Edirne Baro Başkanı Avukat Tacettin Sivrikaya ise Türkiye'nin 5 yıl önce hain bir kalkışma ile karşı karşıya kaldığını, temelleri yıllar öncesine dayanan bu kalkışmanın devletin birçok kurumu ile yargı camiasını da olumsuz etkilediğini hatırlattı.

Yaraların yeni yeni sarılmaya başlamışken, koronavirüs salgınının ortaya çıktığını ve tüm dünyayı olumsuz etkilediğini belirten Sivrikaya, "Ekonomimizi, sosyal yaşantımızı ve yargı sistemini olumsuz etkilemiş, adalete erişimde sıkıntılar yaşanmıştır. Buna rağmen güç birliği ile sorunların üstesinden gelinmiş ve gelinmeye devam edilmiştir." dedi.

Son zamanlarda sosyal medyada bazı paylaşımlar sonrası, "Yargının verdiği kararın değiştiği" yönündeki haberlerin doğru olmadığını aktaran Sivrikaya, yargı makamlarının önündeki dosyada bulunan delillerle karar verdiğini, bu delillerin de güncellenebildiğini belirterek, yargı mensuplarına haksızlık yapıldığını sözlerine ekledi.

Sivrikaya, yeni adli yılın tüm yargı camiasına hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin