Edirne'de açıkta ekmek satan kişiye 3 bin 150 lira ceza kesildi Edirne'nin Keşan ilçesinde açıkta ekmek satan kişiye 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde açıkta ekmek satan kişiye 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, yaptıkları kontrolde Küçükdoğanca köyünde bir kişinin açıkta ekmek sattığını belirledi.

Seyahat izin belgesi de olmayan kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA