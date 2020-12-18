Edirne'de 91 yaşındaki Tayyip Yılmaz koronavirüsü yendi
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Edirne'de 91 yaşındaki Tayyip Yılmaz koronavirüsü yendi

18.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:04
Edirne'de 91 yaşındaki Tayyip Yılmaz koronavirüsü yendi

Edirne'de çektiği yaklaşık yüz bin fotoğrafla bir anlamda 1958 yılından bugüne Edirne'nin görsel arşivini oluşturan 91 yaşındaki Tayyip Yılmaz, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuştu.

Edirne'de çektiği yaklaşık yüz bin fotoğrafla bir anlamda 1958 yılından bugüne Edirne'nin görsel arşivini oluşturan 91 yaşındaki Tayyip Yılmaz, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuştu.

Tayyip Yılmaz, 30 Kasım'da aşırı halsizlik şikayetiyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Çekilen tomografisinde Kovid-19 bulguları saptanan Yılmaz, hastaneye yatırıldı. PCR testinin de pozitif çıkmasıyla Yılmaz'ın tedavisine başlandı.

Yılmaz, 15 günlük tedavinin ardından Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuştu.

Tayyip Yılmaz'ın oğlu TÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının sadece halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, öksürük ya da ateş bulgularının olmadığını söyledi.

Babasına hastanede ilaç ve oksijen tedavisi uygulandığını anlatan Yılmaz, "Babamın durumunu kardeşimle yakından takip ettik. Uygulanan tedavi servisteki her hastaya uygulanan tedaviydi. Bu süreçte sağlık çalışanlarının ne denli cansiperane çalıştığını bir sağlıkçı olmama rağmen konunun içinde olunca daha iyi gördüm. Her hastada kıyafet değiştiriyorlar her hastaya girerken eldiven değiştiriyorlar. İnanılmaz bir çaba ve emek var." diye konuştu.

Babasının hastalık sonrası evinde dinlenme döneminde olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Babam oksijen ihtiyacı olmadan evinde dinlenerek geçiriyor bu dönemi. Hastaneden çıkma koşulu olarak son iki testi negatif geldi. Maske, mesafe ve hijyen salgından korunmada çok iyi özetliyor bu durumu. Koronavirüs toplumun sağlık ve hijyen konusundaki algısını kökünden değiştirdi. Gerek sigara içimi, gerek yerlere tükürmek, marketlerde ensenizde beklemeleri, fırınlarda iteklemeleri gibi şeyler ortadan kalktı, buna daha dikkat etmemiz lazım ve bu bizim yaşam tarzımız haline gelecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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