Edirne'de 9-8'lik oyun havasıyla ekmek dağıttı
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Edirne'de 9-8'lik oyun havasıyla ekmek dağıttı

Edirne'de 9-8'lik oyun havasıyla ekmek dağıttıEDİRNE'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalırken, fırıncı Özkan Uymaz, ses sistemi kurduğu aracı ile 9/8'lik Trakya havaları eşliğinde zaman zaman göbek atarak ekmek dağıttı.

Edirne'de 9-8'lik oyun havasıyla ekmek dağıttı
24.05.2020 17:18 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:18

Edirne'de 9-8'lik oyun havasıyla ekmek dağıttı

EDİRNE'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalırken, fırıncı Özkan Uymaz, ses sistemi kurduğu aracı ile 9/8'lik Trakya havaları eşliğinde zaman zaman göbek atarak ekmek dağıttı. Evde kalanlara morel vermek istediğini söyleyen Uymaz'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, Edirne'de vatandaşlar kısıtlamaya uyup evlerinde kaldı. Kentte faaliyet gösteren fırınlar da nöbetleşe açık kalıp, araçlarla da mahalleleri gezerek ekmek dağıttı. Fırıncı Özkan Uymaz ise hafif ticari aracına ses sistemi koyarak, 9/8'lik Trakya havaları çalarak, ekmek satışı yaptı. Uymaz, zaman zaman da aracından inip, müzik eşliğinde göbek attı. Uymaz'ı oyunlar oynarken cep telefonu ile kaydeden vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşın ayağına 9-8'lik çalan müzik eşliğinde giderek insanlara moral verdiğini söyleyen Özkan Uymaz, "Koronavirüs nedeniyle insanlar evlerinde sıkıldı. Bende evlerinde sıkılan insanlara moral vermek için böyle satış yapıyorum. Herkesin bayramını kutluyorum. Amacım insanları mutlu etmek. Ekmek satışlarım iyi" dedi.

Çalan oyun havasında ekmek almanın kendilerine moral olduğunu söyleyen Basri Olgus, "Oyun vahası eşliğinde ekmeğimizi aldık. Evde sıkılmıştık. Böyle hem eğlendik hem ekmeğimizi aldık" dedi.

Oyun havası eşliğinde ekmek satışı yapan Uymaz'a vatandaşların bazıları balkonlarından alkışlayarak, bazıları da oynayarak eşlik ettiği görüldü.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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