Edirne'de 89 şişe kaçak içki ele geçirildi
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Edirne'de 89 şişe kaçak içki ele geçirildi

19.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:38
Edirne'de 89 şişe kaçak içki ele geçirildi

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta 89 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta 89 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri rutin denetimlerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 89 şişe farklı marka ve gramajlarda kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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