Edirne'de 88 tarihi ve kültürel eser dijital haritaya aktarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de 88 tarihi ve kültürel eser dijital haritaya aktarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Edirne'de 88 tarihi ve kültürel eser dijital haritaya aktarıldı

Edirne'deki tarihi, kültürel ve turistik eserlerin tanıtılması ve eserler hakkında farkındalık oluşturmasına katkı sağlamak amacıyla Haskovo Müzesi tarafından Çapraz Trakya Bağlantısı Projesi'ne tam destek verdi.

EDİRNE (İHA) - Edirne'deki tarihi, kültürel ve turistik eserlerin tanıtılması ve eserler hakkında farkındalık oluşturmasına katkı sağlamak amacıyla Haskovo Müzesi tarafından Çapraz Trakya Bağlantısı Projesi'ne tam destek verdi.

Bulgaristan- Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen Çapraz Trakya Bağlantısı Projesi'ne Trakya Üniversitesi, Trio Aliento'nun muhteşem performansı, Turizm Topluluğu ile Modern Dans Topluluğu üyeleri gerçekleştirdikleri etkinlikleri ile değer kattı. Modern Dans Topluluğunun gerçekleştirdiği Roman Halk Oyunları yerli ve yabancı turistleri coştururken Topluluk Başkanı Göktuğ Fıçıyapan'ın öğrencisiyle gerçekleştirdiği tango gösterisi büyük ses getirdi. Edirne Melodi Halk Oyunları Derneğinin halk oyunları ve zeybek performansı ile geleneksel Türk oyunlarından Aşık ile Maşuk seyircileri coşturdu. Proje etkinliğinde "Edirne Kırmızısı" ve "Son Talika" kitaplarının yazarı Sabriye Cemboluk ve bir sınır ötesi projesinden esinlenerek yazılan "Franny'ye Söyleme" kitabının yazarı Çiğdem Dönertaş halkla buluşarak kitaplarını imzaladılar. Bunun yanında projenin geleneksel kültürün gelecek nesillere aktarılması noktasında destek veren Edirne Kadın Emek Evi üyeleri ve Edirne geleneksel ürünleri uygulamalı olarak tanıttı.

Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Gönenç Güler, Genel Sekreter Yardımcısı ve SKS Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen projede uzman olarak görev aldı. Ayrıca, Trakya Üniversitesi doktora öğrencisi Aydemir Ay, yüksek lisans öğrencileri Uğur Yesirlili, Haktan Arıkan, Derya Nehir'in konuşmacı, Turizm ve Otelcilik mezunu Emel Yeşilyurt'un sunucu olarak destek verdiği etkinliğe Erasmus Öğretim Üyesi Hareketliliği Programı çerçevesinde Edirne'de bulunan Plovdiv Food Techonology Üniversitesi Öğretim Üyesi Ivan Obreshkov ile Bulgaristan proje partnerleri de katıldı.

Trakya Üniversitesi, Edirne Valiliği, Edirne Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlik Fatih Sultan Mehmet Müzesi, Üç Şerefeli Camii ve Devlet Konuk Evi'nin bulunduğu tarihi ve mistik sokakta yapıldı.

Yapılacak etkinlikler ile gelecek nesillere aktarılması ve tanıtılması amacıyla Edirne ve ilçelerinde bulunan 88 tarihi ve kültürel eser belirlenerek dijital haritaya aktarıldı. Edirne Selimiye Camii, Üç Şerefeli Camii, Keşan Müzesi, Keşan Hersekzade Ahmetpaşa Camii, Enez Kalesi olmak üzere beş tarihi eser 3D teknolojisiyle haritada yer aldı.

(Mehmet Basmacı/İHA)

Edirne'de 88 tarihi ve kültürel eser dijital haritaya aktarıldı

Edirne'de 88 tarihi ve kültürel eser dijital haritaya aktarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bahçeli'den ABD'ye 'Ülkü Ocakları' tepkisi: Lanetliyoruz

Bahçeli'den ABD'ye "Ülkü Ocakları" tepkisi: Lanetliyoruz

 Milli Savunma Bakanı Akar gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Mehmet Topal Burak Yamantürk
Spor Alex Teixeira Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Abdullah Avcı Jerome Powell Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Edirne'de 88 tarihi ve kültürel eser dijital haritaya aktarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 19:46:01. #1.12#