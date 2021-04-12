Edirne'de 875 kilogram kum midyesi ile yakalanan zanlılara 449 bin lira ceza
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Edirne'de 875 kilogram kum midyesi ile yakalanan zanlılara 449 bin lira ceza

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de 875 kilogram kum midyesi ile yakalanan zanlılara 449 bin lira ceza

Edirne'nin Enez ilçesinde toplanması ve satışı yasak olan 875 kilogram kum midyesi ele geçirildi, 3 şüpheliye 449 bin lira ceza verildi.

Edirne'nin Enez ilçesinde toplanması ve satışı yasak olan 875 kilogram kum midyesi ele geçirildi, 3 şüpheliye 449 bin lira ceza verildi.

Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılara yönelik denetimleri sürüyor.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda 875 kilogram canlı midye ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheliye 449 bin lira idari para cezası uygulandı.

Canlı midyeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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