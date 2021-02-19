85 yaş ve üzerindekilere 2. doz aşıları yapılmaya başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

85 yaş ve üzerindekilere 2. doz aşıları yapılmaya başlandı

19.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:33

Edirne'de, 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 2. doz aşıları yapılmaya başlandı.

Edirne'de, 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 2. doz aşıları yapılmaya başlandı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Aşı Uygulama Merkezi, aile sağlığı merkezleri ve evde bakım gerektiren vatandaşlara aşıların 2. dozları yapılıyor.

Ekipler evde bakım gerektiren 85 yaş ve üzerindekilerin evine giderek aşılamasını yapıyor. Diğer yaş grupları da sağlık merkezlerine aşılanmaya devam ediyor.

www.mhrs.gov.tr ile MHRS Mobil veya e-Nabız uygulamalarından randevu alan 85 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci doz aşılarını yaptırıyor.

"Dört gözle sıra gelsin' diye aşıyı bekledik"

Bu arada sisteme tanımlı diğer yaş gruplarının aşılarının yapımı da devam ediyor.

Aşı olmak üzere Yancıkçışahin Aile Sağlığı Merkezine gelen Fadime Özdemir (69) AA muhabirine aşıyla kendisini daha güvende hissettiğini söyledi.

Salgının başından bu yana evinden dışarı çıkmadığını belirten Özdemir, "Eşimle evde havlumuz, bardağımız sürahimiz ayrı çok dikkat ediyoruz. Aşımızı vurulduk. Dört gözle sıra gelsin diye aşıyı bekledik. Umut ediyoruz. Hiç olmamaktansa böyle aşılı şekilde yaşamak daha rahat." diye konuştu.

Aşı için sırasını bekleyen İlhan Güzlü (76) de sırası gelen herkesin aşı olması gerektiğini dile getirdi.

Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini titizlikle uyguladığını anlatan Güzlü, "İnsanlara fazla sokulmuyorum, dikkat ediyorum. Bazı insanlar maskelerini çenesinde tutuyor böyle olmaz dikkat etmeliyiz" dedi.

"Randevu sisteminde ve aşılamalarda sorun yaşamadık"

Edirne Yancıkçışahin Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Gazanfer Ay da yaş gruplarına göre aşılamanın sorunsuz devam ettiğini ifade ederek,"Randevu sisteminde ve aşılamalarda sorun yaşamadık. Alerjik reaksiyona dikkat ediyoruz. Sağlıkçılar olarak bizde tedbirlerimizi alıyoruz. Ben aşılıyım deyip tedbir bırakılmamalıdır. Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

85 yaş ve üzerindekilere 2. doz aşıları yapılmaya başlandı
85 yaş ve üzerindekilere 2. doz aşıları yapılmaya başlandı
85 yaş ve üzerindekilere 2. doz aşıları yapılmaya başlandı
85 yaş ve üzerindekilere 2. doz aşıları yapılmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Hülya Avşar Oğuzhan Koç Aleyna Tilki
Spor Cenk Tosun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk Terör Jandarma Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 85 yaş ve üzerindekilere 2. doz aşıları yapılmaya başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 15:33:33. #1.15#
title