Edirne'de 800 kilo kaçak sazan avına 5 bin TL ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Edirne'de 800 kilo kaçak sazan avına 5 bin TL ceza

20.03.2021 16:18 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:24
Edirne'de 800 kilo kaçak sazan avına 5 bin TL ceza

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan bir kamyonette kaçak avlanmış 800 kilo sazan balığı ele geçirildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan bir kamyonette kaçak avlanmış 800 kilo sazan balığı ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü H.İ.'ye 5 bin TL idari para cezası kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Keşan- İpsala Karayolu'nda yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan H.İ. yönetimindeki kamyonette, kaçak avlandığı belirlenen 800 kilo sazan balığı ele geçirildi. Sürücü H.İ., gözaltına alındı. Balıklar, imha edilmek üzere Keşan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. H.İ. ise 'su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan 5 bin TL idari para cezası uygulanarak, serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Ünal Karaman Sergen Yalçın Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de 800 kilo kaçak sazan avına 5 bin TL ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 16:24:52. #1.14#
title