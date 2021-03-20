Edirne'de 800 kilo kaçak sazan avına 5 bin TL ceza

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan bir kamyonette kaçak avlanmış 800 kilo sazan balığı ele geçirildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan bir kamyonette kaçak avlanmış 800 kilo sazan balığı ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü H.İ.'ye 5 bin TL idari para cezası kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Keşan- İpsala Karayolu'nda yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan H.İ. yönetimindeki kamyonette, kaçak avlandığı belirlenen 800 kilo sazan balığı ele geçirildi. Sürücü H.İ., gözaltına alındı. Balıklar, imha edilmek üzere Keşan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. H.İ. ise 'su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan 5 bin TL idari para cezası uygulanarak, serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL