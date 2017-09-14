Edirne'de 80 Bin TL'lik Kaçak Canlı Midye Ele Geçirildi

Edirne'de, jandarma ekiplerince iki farklı noktada durdurulan iki farklı araçta piyasa değeri 80 bin TL olan toplam 1 ton 700 kilogram kaçak canlı midye ele geçirildi.



Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Enez ilçesi Yenice köyü ve Keşan ilçesi Kılıç köyü mevkilerinde durdurulan iki farklı araç içerisinde yapılan kontrollerde, piyasa değeri 80 bin TL olan toplam 1 ton 700 kilogram kaçak canlı midye ele geçirildi.



Olayda kullanılan araçlar trafikten men edilirken, el konulan canlı midyeler Gıda Tarım ve Hayvancılık ekipleri ile birlikte Saroz Körfezinden doğal ortamlarına salındı. Araç sürücüleri E.D. ve İ.E. isimli şahıslara ise Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüklerince ayrı ayrı bin 208 TL ve bin 155 TL idari para cezası kesildi. - EDİRNE