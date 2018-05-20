Edirne'de 8 Saatlik Elektrik Kesintisi Hayatı Olumsuz Etkiledi

EDİRNE ve merkeze bağlı 17 köyde elektrik dağıtım şirketi tanafından planlı kesinti kapsamında 8 saat elektrik verilememesi, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., planlı kesinti kapsamında kent merkezindeki Fatih Mahallesi dışındaki 160 bin nüfuslu tüm mahallelerde ve 17 köyde elektrik kesintisine gitti. 09.00 ile 17.00 saatleri arasındaki 8 saatlik zaman zarfında planlanan elektrik kesintisi kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle elektrik kesintisi nedeniyle birçok işyeri yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği hafta sonunu kapalı geçirmek zorunda kaldı. Bazı işyerleri ise jeneratörler devreye sokularak açık tutuldu.

Balıkpazarı Caddesi'nde balık satışı yapan Hamza Köksal, kesintinin çok uzun olduğunu ifade ederek, elektrik olmadığı için işyerini açamadığını söyledi. Tezgahının başında elektriklerin gelmesini beklediğini belirten Köksal, "Edirne'de hayat durmuş vaziyette. İnsanlar elektrik olmayınca bir şey yapamıyor. Biz de bir şey satamıyoruz. Akşama kadar elektrik kesintisinin devam edeceğini söylediler, umarım daha kısa sürer" dedi.

Dondurma dükkanı işleten Semih Türk ise elektrik kesintisi nedeniyle işyerinde hizmet veremediklerinden yakınarak, "Sabahtan akşama kadar elektrik kesintisi yaşanıyor. Biz dondurma satacağız, ama buzdolapları elektrik olmadığı için çalışmıyor. Bu nedenle şu anda sabahtan beri hizmet veremiyoruz. Bu gibi kesintilere daha farklı yöntemler bulunması gerekiyor" şeklinde konuştu.

TREDAŞ BÖYLE DUYURMUŞTU

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin elektrik dağıtım şirketi olan Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., (TREDAŞ) planlı kesintinin kent merkezinin yanı sıra 17 köyle sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında yapılacağını açıklamıştı. TREDAŞ açıklamasında, "TREDAŞ olarak enerjiyi daha kaliteli, yeterli ve sürdürülebilir sunmak amacıyla planlı bakım onarım ve yatırım faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz" denildi.

- Edirne