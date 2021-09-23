Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, bir binanın bodrum katında 8 düzensiz göçmen yakalandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, bir binanın bodrum katında 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilaverbey Mahallesi'nde şüpheli M.T'ye ait binada düzensiz göçmen bulunduğu yönünde bilgi aldı.

Binada arama yapan ekipler, bodrum kattaki 8 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.

İşlemleri tamamlanan Suriyeliler, İl Göç İdaresine gönderildi.

Şüpheli M.T. ekipler tarafından gözaltına alındı.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar
Magazin Gökhan Çıra Oğuzhan Koç Şevval Şahin Acun Ilıcalı
Spor Rıza Çalımbay Balotelli Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mahmut Özer Mimar Sinan Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 17:30:46. #1.11#