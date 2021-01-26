Edirne'de 8 bin 400 dekarlık tarım arazisi sulu tarıma kavuşuyor
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Edirne'de 8 bin 400 dekarlık tarım arazisi sulu tarıma kavuşuyor

26.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:18
Edirne'de 8 bin 400 dekarlık tarım arazisi sulu tarıma kavuşuyor

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de 8 bin 400 dekarlık alanın daha sulu tarıma kavuşacağını bildirdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de 8 bin 400 dekarlık alanın daha sulu tarıma kavuşacağını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Meriç Subaşı Sulaması İkmali projesinin ihale izninin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından onaylandığını belirtti.

Proje kapsamında Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi ve Kadıdondurma köyündeki 8 bin 400 dekarlık tarım arazisinin sulu tarımdan faydalanacağını aktaran Aksal, Edirne'de sulu tarım yapılan alanların her geçen yıl arttığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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