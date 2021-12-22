Edirne'de 78,2 litre kaçak içki ele geçirildi

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde polis ekiplerince 78,2 litre kaçak içki ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki iki adreste arama yaptı.

Aramada 78,2 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Olayla ilgili C.K ve A.B hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

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