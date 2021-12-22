Edirne'de 78,2 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de 78,2 litre kaçak içki ele geçirildi

Edirne'de 78,2 litre kaçak içki ele geçirildi
AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan ilçesinde polis ekiplerince 78,2 litre kaçak içki ele geçirildi.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde polis ekiplerince 78,2 litre kaçak içki ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki iki adreste arama yaptı.

Aramada 78,2 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Olayla ilgili C.K ve A.B hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Hülya Alaca cinayetinin altından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından öldürülmüş

Hülya Alaca cinayetinin altından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından öldürülmüş

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title