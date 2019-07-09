Edirne'de 777 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 777 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

Uzunköprü, Meriç ve İpsala ilçeleri ile sınır köylerindeki iki gündeki denetimlerde yakalanan İran, Mısır, Gine, Somali, Fas, Libya, Afganistan, Pakistan, Filistin, Irak, Cezayir, Suriye ve Bangladeş uyruklu 777 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA