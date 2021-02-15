Edirne'de 74 şişe kaçak içki ele geçirildi
15.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:02
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 74 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 74 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri denetimlerde ilçe girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 74 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler G.D. ve C.D, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar