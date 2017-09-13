Edirne'de 72 Kaçak ve Sığınmacı Yakalandı

Edirne'de sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 72 kaçak ve sığınmacı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ve Enez ilçelerinde yaptığı kontrollerde, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Suriye, Filistin, Afganistan ve Pakistan uyruklu 72 yabancı uyruklu tespit etti.



Yakalanan kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.