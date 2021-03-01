Edirne'de 70 şişe kaçak içki ele geçirildi
01.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:12
Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan bir araçta 70 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan bir araçta 70 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimlerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 70 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Gözaltına şüpheli M.C, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar