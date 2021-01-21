Edirne'de 7 sığınmacı yakalandı
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Edirne'de 7 sığınmacı yakalandı

21.01.2021 09:37 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:41
Edirne'de 7 sığınmacı yakalandı

Edirne'de yurda yasa dışı yollardan giren 7 sığınmacı yakalandı.

Edirne'de yurda yasa dışı yollardan giren 7 sığınmacı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mithatpaşa Mahallesi'nde yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, Fas uyruklu sığınmacılar K.A, N.R, A.E.H, H.S, A.E. H.H. ve O.H'yi yakaladı.

K.A'nın emniyetteki ifadesinde, Türkiye'ye kaçak yollardan girerek İstanbul'da bir süre kaldığını, burada tanıştığı organizatöre Bulgaristan'dan Fransa'ya gidebilmek için 200 avro ve pasaportunu verdiğini söylediği öğrenildi.

Tanımadığı 6 Fas uyrukluyla araçla Edirne'ye getirildiğini, kaçak yollardan geçtikleri Bulgaristan'dan Türkiye'ye geri gönderildiklerini iddia eden K.A, parasını ve pasaportunu verdiği kişi hakkında şikayette bulundu.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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