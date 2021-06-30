Son dakika haber! 7 kişinin yaralandığı kazada bir yaralının kopan parmağı tarlada uzun süre arandı

Son dakika gündem haberi: Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralanırken, bir yaralının kopan parmağı tarlada uzun süre arandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralanırken, bir yaralının kopan parmağı tarlada uzun süre arandı.

Alınan bilgiye göre, G.D. idaresindeki 22 FB 261 plakalı hafif ticari araç ile G.K'nin kullandığı 22 RH 789 plakalı otomobil, Kılıç köy çıkışında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile B.A, S.A, R.A, A.C. ve M.Y.U. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada yaralılardan birinin kopan parmağı olay yerindekiler ve jandarma tarafından bir süre arandı ancak neticeye ulaşılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel