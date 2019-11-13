Edirne'de 69 kaçak göçmen yakalandı

13.11.2019 09:05 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:05

EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan İran ve Afganistan uyruklu 69 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Vakıf sahili açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, İran ve Afganistan uyruklu, 23'ü çocuk, 15'i kadın, toplam 69 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaynak: DHA

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.