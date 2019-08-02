Edirne'de 67 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 67 düzensiz göçmen yakalandı

Keşan ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 67 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

2.08.2019 09:24
Edirne'de 67 düzensiz göçmen yakalandı

Keşan ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 67 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan girişinde ve Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan 25'i çocuk 67 Afganistan ve Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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