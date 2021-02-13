65 yaş ve üzeri vatandaşların Kovid-19 aşılarının yapılmasına devam ediliyor

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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecindeki aşılama kapsamında, Edirne'de 65 yaş üstüne ilk doz aşılarının yapılmasına devam ediliyor.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve sağlık merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının 2. doz aşılamaları yapılıyor.

www.mhrs.gov.tr ile MHRS Mobil veya e-Nabız uygulamalarından randevu alan 65 yaş üstü vatandaşlar da ilk doz aşılarını yaptırmayı sürdürüyor.

"Aşı olsam da önlemlerimi almaya devam edeceğim"

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Aşı Uygulama Alanı'na gelen 66 yaşındaki Ömrüye Alkan, AA muhabirine, salgının sona ermesi için eşi ile aşı olmaya geldiğini söyledi.

Ömrüye Alkan'ın eşi Ertan Alkan ise sağlıklı günlere kavuşmak isteyen herkesin sırası geldiğinde aşı olması gerektiğini ifade etti.

Aşı olmaya gelen 72 yaşındaki Gönül Güryağ da salgın nedeniyle dışarı çıkmadığını belirterek, "Herkes aşısını yaptırsın. Ben aşı olamayacağım diye korktum. Sıram geldi aşımı oldum. Aşı olsam da önlemlerimi almaya devam edeceğim. Temizliğe çok dikkat ediyorum, evimi çok temiz tutuyorum. Markete gittiğimde, ellerimi, aldığım malzemeleri yıkıyorum. Maskemi hiç çıkarmıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci