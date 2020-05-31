Edirne'de 65 yaş üstü vatandaşların sevinci yarıda kaldı
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Edirne'de 65 yaş üstü vatandaşların sevinci yarıda kaldı

Edirne'de 65 yaş üstü vatandaşların sevinci yarıda kaldı Edirne'de korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar dışarıya çıkmanın mutluluğunu yaşarken biranda bastıran yağmur yağışıyla birlikte evlerine dönmenin hüznünü yaşadılar.

31.05.2020 16:08 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:12

Edirne'de 65 yaş üstü vatandaşların sevinci yarıda kaldı

EDİRNE - Edirne'de korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar dışarıya çıkmanın mutluluğunu yaşarken biranda bastıran yağmur yağışıyla birlikte evlerine dönmenin hüznünü yaşadılar.

Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar, Edirne'de dışarı çıktı.

Park ve bahçelere akın eden 65 yaş üstü vatandaşlar, güzel havanın keyfini çıkardı. Sosyal mesafe kuralını gözeterek kimi vatandaş kafadarlarıyla banklarda oturdu kimi vatandaşta spor yaptı.

Renkli görüntüler yaşanırken biranda bastıran yağmur yağışıyla birlikte vatandaşlar evlerine dönmek zorunda kaldı.

Yağmurdan korunmak için parkta bulunan çardaklara sığınan vatandaşlar sevinçlerinin kursağında kaldıklarını söyledi.

Kimi vatandaşta yağmur yağışına rağmen spor yapmaya devam etti.

65 yaş üstü vatandaşların yanı sıra birçok vatandaşın da parklarda zaman geçirdiği görüldü.

Edirne'de 65 yaş üstü vatandaşların sevinci yarıda kaldı

Kaynak: İHA

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