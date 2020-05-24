Edirne'de 65 yaş üstü parklara akın etti
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Edirne'de 65 yaş üstü parklara akın etti

Edirne'de 65 yaş üstü parklara akın ettiEDİRNE'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, parklara akın etti.

24.05.2020 18:47 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:58

Edirne'de 65 yaş üstü parklara akın etti

EDİRNE'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, parklara akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 ve üstü vatandaşlar verilen izinle bugün saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarıya çıktı. Edirne'de dışarı çıkan vatandaşlar parklarda oturup, yürüyüş yaptı.

'YÜRÜMEK ÇOK İYİ GELDİ'

Uzun süre sonra dışarı çıkarak yürüyüş yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Gönül Ay (70), "Bugün sadece yürümek istedik. Bu nedenle eşimle yola çıktık. Çocuklarımızla ve torunlarımızla sabah telefonla görüşüp bayramlaştık. Evimizin önünde de sosyal mesafeyi koruyarak arkadaşlarımızla bayramlaşacağız, günü böyle bitireceğiz. Buna şükür" diye konuştu.

ÇOCUKLARIYLA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜ

Dinlenmek için gittiği parkta cep telefonundan görüntülü olarak çocuklarıyla görüşen Ayşe Yorulmaz (71), "Burada kızımın yanında kalıyorum. Diğer çocuklarım Kırklareli'nde kalıyor. Onlarla da cep telefonundan görüşüyorum görüntülü. İznin çıkması çok iyi oldu" dedi. Arkadaşlarıyla evinin yakınındaki parka giden Mustafa Yılmaz (71) ise, "Bugün çıktık uzun aradan sonra. Evde otura otura bayağı kilo almıştık. Yürüyüş iyi geldi. Çok mutlu olduk. Buradan sonra da biraz daha yürüyüp eve gideceğiz" dedi.

Edirne'de 65 yaş üstü parklara akın etti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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