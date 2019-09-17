Edirne'de 628 düzensiz göçmen yakalandı

17.09.2019 16:10

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 628 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yaptıkları çalışmalarda sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

Enez, İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Fas, Cezayir, İran, Filistin, Mısır, Pakistan, Bangladeş, Suriye ve Sri Lanka uyruklu 628 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA