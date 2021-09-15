Edirne'de 600 saman balyası yandı - Haberler
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Edirne'de 600 saman balyası yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Edirne'de 600 saman balyası yandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında yaklaşık 600 saman balyası ve hayvan yemleri kül oldu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında yaklaşık 600 saman balyası ve hayvan yemleri kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü'nün Hamdiye köyünde Salih Tanır'a ait saman balyalarının ve hayvan yemlerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Uzunköprü itfaiye ekipleri, Uzunköprü Süt Birliği ekipleri ve bölgede bulunan maden ocağına ait iş makineleri sevk edildi. Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında yaklaşık 600 saman balyası ile bir miktar hayvan yemi zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Edirne'de 600 saman balyası yandı

Edirne'de 600 saman balyası yandı

Edirne'de 600 saman balyası yandı

Edirne'de 600 saman balyası yandı

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