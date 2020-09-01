Edirne'de 6 milyon TL'lik kobra yılanı zehri ele geçirildi
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Edirne'de 6 milyon TL'lik kobra yılanı zehri ele geçirildi

Edirne'de, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 230 adet şeffaf renkli cam tüpler içerisinde gümrük değeri 6 milyon 430 bin 320 TL'lik Kobra Yılanı Zehri ele geçirildi.

Edirne'de 6 milyon TL'lik kobra yılanı zehri ele geçirildi
01.09.2020 14:19 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:23

Edirne'de, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 230 adet şeffaf renkli cam tüpler içerisinde gümrük değeri 6 milyon 430 bin 320 TL'lik Kobra Yılanı Zehri ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Ağustos 2020 günü A.C., M.K.,N.S., T.A.,M. B. isimli şüpheli şahıslardan 230 adet şeffaf renkli cam tüpler içerisinde Kobra yılanı zehiri (gümrük değeri 6 milyon 430 bin 320 TL) olduğu değerlendirilen ilaç cinsi eşya ele geçirildi. Şahıslar, gümrük Kaçakçılığı suçu kapsamında gözaltına alındı.

Savcılığa sevk edilen şüpheli 5 şahıs mahkemece adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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