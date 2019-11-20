Edirne'de 577 düzensiz göçmen yakalandı

20.11.2019 18:02 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:02

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 577 düzensiz göçmen yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.



Keşan, İpsala ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Nepal, Hindistan, İran, Afganistan, Bangladeş, Pakistan, Suriye, Filistin, Somali, Fas ve Cezayir uyruklu 577 düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA