Edirne'de 577 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de 577 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 577 düzensiz göçmen yakalandı.

20.11.2019 18:02 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:02
Edirne'de 577 düzensiz göçmen yakalandı

'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 577 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.


Keşan, İpsala ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Nepal, Hindistan, İran, Afganistan, Bangladeş, Pakistan, Suriye, Filistin, Somali, Fas ve Cezayir uyruklu 577 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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