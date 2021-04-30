Edirne'de 565 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de düzenlenen operasyonda 565 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne'de düzenlenen operasyonda 565 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler Ş.Ö ve U.Ö'nün evlerinde arama yaptı.
Aramada, 565 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 375 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar