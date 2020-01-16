16.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:54

Edirne'de 55 bin 272 öğrenci yarın karne alacak.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim öğretim faaliyetinde bulunan okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve orta öğretim kurumlarında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı I. dönemi yarın sona erecek.

Edirne'de okul öncesinde 6 bin 669, ilkokulda 16 bin 396, ortaokul 16 bin 920, orta öğretimde 14 bin 780 ve özel eğitimde 507 olmak üzere toplam 55 bin 272 öğrenci karne alacak.

2019-2020 eğitim öğretim I. döneminde, 13 bin 662 öğrenci takdir belgesi, 6 bin 938 öğrenci teşekkür belgesi, 2 bin 039 öğrenci onur belgesi, 76 öğrenci ise üstün başarı belgesi almaya hak kazandı.

Yarın,Havsa İlçesi Sokullu Mehmet Paşa İlkokulu'nda karne dağıtım töreni yapılacak.

Kaynak: AA