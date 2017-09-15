Edirne'de 54 Bin 901 Öğrenci Ders Başı Yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim öğretim faaliyetinde bulunan okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarının 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı 18 Eylül 2017Pazartesi günü başlıyor. Edirne'de de 54 bin 901 öğrenci ders başı yapmaya hazırlanıyor.



Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü, saat 09.45'de, Atatürk Anıtı Önünde Çelek Sunma töreni icra edilecek, daha sonra saat 10.30'da, Merkez Plevne İlkokulunda, Edirne Valisi Günay Ö"in katılımıyla 2017-2018 Eğitim- Öğretim yılı açılış programı yapılacak.



Kentte, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, okul öncesi eğitim kurumlarına 5 bin 933, ilkokul 1. sınıflarına 4 bin 700, ortaokul 5.sınıflarına 4 bin 258, ortaöğretim 9. sınıflarına 4 bin 395 öğrenci olmak üzere 19 bin 286 öğrenci kayıt edilirken, toplam 54 bin 901 öğrenci eğitim öğretime devam edecek.



Öğretim yılı itibariyle il ve ilçelerimiz resmi okul ve kurumlarında 4 bin 213 öğretmen ve idareci, 471 personel olmak üzere toplam 4 bin 684 kişi de görev yapacak.



2017-2018 eğitim öğretim yılında resmi ve özel olmak üzere kentte okul öncesi 22, İlkokul 106, Ortaokul 86, Ortaöğretim 59, Özel Eğitim Okulu 15 ve 1 Bilim ve Sanat Merkezi olmak üzere toplam 289 okul bulunduğu ve bağlı kuruluşlar ile birlikte toplam 307 okul ve kurumun mevcut olduğu açıklandı.



Edirne'de 289 okulumuzda toplam 2 bin 800 derslik bulunmakta olup, derslik başına ortalama 20 öğrenci düştüğü ve 2016-2017 eğitim öğretim yılında Edirne'de okullara 663 bin 420 adet ücretsiz ders kitabı dağıtımı yapıldığı açıklandı. - EDİRNE