Edirne'de 53 bin 589 öğrenci karne aldı

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, il genelinde 53 bin 589 öğrencinin karne aldığını bildirdi.

Arpacı, yaptığı yazılı açıklamada, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ilk döneminde okul öncesinde 4 bin 903, ilkokulda 16 bin 631, ortaokulda 15 bin 824, ortaöğretimde 16 bin 231 olmak üzere 53 bin 589 öğrencinin karne sevinci yaşadığını belirtti.

Ara tatilin başladığını aktaran Arpacı, şunları kaydetti:

"Öğretim yılı itibarıyla il ve ilçelerimizde 3 bin 697 öğretmen, 266 ücretli öğretmen, bin 623 personel olmak üzere toplam 5 bin 586 kişi görev yapmıştır. 2020-2021 eğitim öğretim yılında okullarımızın dağılım durumu anaokulu 22, ilkokul 105, ortaokul 95, lise 70 olmak üzere toplam 292 okulumuz bulunmaktadır. İlimizde 292 okulumuzda toplam 2 bin 886 derslik bulunmakta olup derslik başına öğrenci sayısı okulöncesi 19, ilkokul 16, ortaokul 16, ortaöğretim 14'dür."

Arpacı, 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. döneminin 15 Şubat'ta başlayacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar