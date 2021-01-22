Edirne'de 53 bin 589 öğrenci karne aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Edirne'de 53 bin 589 öğrenci karne aldı

22.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:36
Edirne'de 53 bin 589 öğrenci karne aldı

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, il genelinde 53 bin 589 öğrencinin karne aldığını bildirdi.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, il genelinde 53 bin 589 öğrencinin karne aldığını bildirdi.

Arpacı, yaptığı yazılı açıklamada, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ilk döneminde okul öncesinde 4 bin 903, ilkokulda 16 bin 631, ortaokulda 15 bin 824, ortaöğretimde 16 bin 231 olmak üzere 53 bin 589 öğrencinin karne sevinci yaşadığını belirtti.

Ara tatilin başladığını aktaran Arpacı, şunları kaydetti:

"Öğretim yılı itibarıyla il ve ilçelerimizde 3 bin 697 öğretmen, 266 ücretli öğretmen, bin 623 personel olmak üzere toplam 5 bin 586 kişi görev yapmıştır. 2020-2021 eğitim öğretim yılında okullarımızın dağılım durumu anaokulu 22, ilkokul 105, ortaokul 95, lise 70 olmak üzere toplam 292 okulumuz bulunmaktadır. İlimizde 292 okulumuzda toplam 2 bin 886 derslik bulunmakta olup derslik başına öğrenci sayısı okulöncesi 19, ilkokul 16, ortaokul 16, ortaöğretim 14'dür."

Arpacı, 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. döneminin 15 Şubat'ta başlayacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Demet Şener Prens William
Spor Mesut Özil Arda Turan Gökhan Gönül Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de 53 bin 589 öğrenci karne aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 13:38:12. #1.14#
title