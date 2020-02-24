Edirne'de 522 vizon postu ve 81 kürk mont ele geçirildi
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Edirne'de 522 vizon postu ve 81 kürk mont ele geçirildi

EDİRNE'de, polis tarafından arama yapılan 2 araçta, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmuş 522 vizon postu ve 81 kürk mont ele geçirildi.

24.02.2020 16:11 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:11
Edirne'de 522 vizon postu ve 81 kürk mont ele geçirildi

EDİRNE'de, tarafından arama yapılan 2 araçta, yasa dışı yollarla 'ye sokulmuş 522 vizon postu ve 81 kürk mont ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında tedirgin hareketleri dikkat çeken 1'i kadın 2 kişiyi takibe aldı. Şüphelilerin, araçlara çuvallar yüklediğini gören polis ekipleri harekete geçti. 2 araçta bulunan çuvallarda yapılan aramada yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmuş 522 vizon postu ve 81 kürk mont ele geçirildi. Olayla ilgili M.İ, A.K. ve Ş.K. yakalanarak, gözaltına alındı. 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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