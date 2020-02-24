Edirne'de 522 vizon postu ile çok sayıda kürk kıyafet ele geçirildi

24.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:02

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 522 vizon postu ile 81 kürk, mont ve palto ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir alışveriş merkezi otoparkında şüpheli hareketleri nedeniyle 3 kişiyi takibe aldı.

Ekipler, bir süre sonra 2 otomobilde yaptıkları aramada çuvallar içerisinde Türkiye'ye kaçak yolla sokulan 522 adet vizon postu ile 81 kürk mont ve palto ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA