Edirne'de 52 litre kaçak içki ele geçirildi
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Edirne'de 52 litre kaçak içki ele geçirildi

Edirne'de 52 litre kaçak içki ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de düzenlenen operasyonda 52 litre kaçak içki ve 36 litre etil alkol ele geçirildi.

Edirne'de düzenlenen operasyonda 52 litre kaçak içki ve 36 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.B'nin iş yeri ve evinde arama gerçekleştirdi.

Aramalarda 52 litre kaçak içki, 36 litre etil alkol, 500 gram anason ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli C.B. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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