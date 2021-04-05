Edirne'de 5 Nisan Avukatlar Günü törenle kutlandı

Edirne'de Avukatlar Günü nedeniyle program düzenlendi.

Edirne'de Avukatlar Günü nedeniyle program düzenlendi.

Edirne Barosu Başkanı Av. Alper Pınar, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Avukatlar Günü'nü bu yıl da salgın tedbirleri nedeni ile törensiz kutladıklarını belirtti.

Bugün sadece Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulunduktan sonra çelenklerini sunacaklarını ifade eden Pınar, "Geçmişte olduğu, gelecekte de her zaman olacağı gibi bugün de, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ün huzurunda olacağız. Yönetim kurulumuz ile birlikte baromuzun çelengini her şart ve de koşulda olduğu gibi Atatürk anıtına koyacak, saygı duruşunda bulunacak ve de vakur bir şekilde Atamızın huzurundan ayrılacağız." dedi.

Avukatların gece gündüz, yaz kış, yağmur çamur, kar fırtına dinlemeden görevlerini yerine getirdiğini vurgulayan Pınar, "Haksızlıkların, adaletsizliklerin, hukuksuzlukların karşısında, adaletin, hakkın, devletin yanında olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin