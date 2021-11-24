Edirne'de 5 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Haberler
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Edirne'de 5 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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Edirne'de 5 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi, güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi, güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre güvenlik güçleri, Enez ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan M.B., H.T., R.V., A.Y. ve M.Y.'yi yakaladı. Yapılan kimlik sorgularında, 5 kişinin FETÖ ile ilişkileri olduğu belirlendi. Şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mustafa Gülveren/İHA)

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