Edirne'de 45 litre kaçak içki ve 71 bin sigara kağıdı ele geçirildi

Edirne'de, düzenlenen operasyonlarda 45 litre kaçak içki ve 71 bin sigara kağıdı ele geçirildi.

Edirne'de, düzenlenen operasyonlarda 45 litre kaçak içki ve 71 bin sigara kağıdı ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Havsa ilçesinde iki eve operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramalarda 45 litre kaçak içki ve 71 bin sigara kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler E.E.C, A.H ve E.H, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar