Edirne'de 4 tarihi eser ele geçirildi
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Edirne'de 4 tarihi eser ele geçirildi

08.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:58
Edirne'de 4 tarihi eser ele geçirildi

Edirne'de düzenlenen operasyonda 4 tarihi eser ele geçirildi.

Edirne'de düzenlenen operasyonda 4 tarihi eser ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla şüpheli Ş.Ç'nin evinde ve aracında arama gerçekleştirdi.

Aramada, 4 tarihi eser ele geçirildi. Eserlere, mahkeme kararınca el konuldu.

Şüpheli Ş.Ç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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