Edirne'de 4 tarihi eser ele geçirildi
08.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:58
Edirne'de düzenlenen operasyonda 4 tarihi eser ele geçirildi.
Edirne'de düzenlenen operasyonda 4 tarihi eser ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla şüpheli Ş.Ç'nin evinde ve aracında arama gerçekleştirdi.
Aramada, 4 tarihi eser ele geçirildi. Eserlere, mahkeme kararınca el konuldu.
Şüpheli Ş.Ç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar