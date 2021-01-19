Edirne'de 4 milyonluk uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Taklit' buldu
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Edirne'de 4 milyonluk uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Taklit' buldu

19.01.2021 17:51 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:55
Edirne'de 4 milyonluk uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Taklit' buldu

EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir araçta jandarmanın narkotik köpeği 'Taklit' ile yaptığı aramada piyasa değeri 4 milyon TL olan 33 kilo 40 gram marihuana ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir araçta jandarmanın narkotik köpeği 'Taklit' ile yaptığı aramada piyasa değeri 4 milyon TL olan 33 kilo 40 gram marihuana ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avrupa'dan Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen araç, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada durduruldu. Ekiplerin, narkotik dedektör köpeği 'Taklit' ile araçta yaptığı aramada; gizli bölmelere saklanmış piyasa değeri 4 milyon TL olan 33 kilo 40 gram marihuana ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, ismi açıklanmayan araç sürücüsü gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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