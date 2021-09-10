EDİRNE'DE 4 KİŞİYE CİNSEL TACİZDEN GÖZALTI - Haberler
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EDİRNE'DE 4 KİŞİYE CİNSEL TACİZDEN GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'de sokak ortasında vatandaşlara cinsel organını gösterip, tacizde bulunduğu iddia edilen Fas uyruklu 4 erkek gözaltına alındı.

EDİRNE'de sokak ortasında vatandaşlara cinsel organını gösterip, tacizde bulunduğu iddia edilen Fas uyruklu 4 erkek gözaltına alındı.

Dilaverbey Mahallesi'nde yabancı uyruklu gruptan bir erkeğin, sokak ortasında vatandaşlara cinsel organını gösterip tacizde bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yaptığı araştırmayla Saraçlar Caddesi üzerinde 4 kişiyi gözaltına aldı. Vatandaşların da teşhis ettiği, Fas uyruklu oldukları belirtilen 4 kişi emniyete götürüldü.

Mahallede yaşayan A.K. adlı erkek, bu kişilerin kendisine cinsel organını gösterip kaçtığını belirterek, "Biz de ne oluyor falan dedik kaçmaya başladılar. Arkalarından koştuk ama yakalayamadık. Şikayetçiyim" dedi.

EDİRNE'DE 4 KİŞİYE CİNSEL TACİZDEN GÖZALTI

EDİRNE'DE 4 KİŞİYE CİNSEL TACİZDEN GÖZALTI

EDİRNE'DE 4 KİŞİYE CİNSEL TACİZDEN GÖZALTI

EDİRNE'DE 4 KİŞİYE CİNSEL TACİZDEN GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: EDİRNE'DE 4 KİŞİYE CİNSEL TACİZDEN GÖZALTI - Haberler
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